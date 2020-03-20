Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом

Банк предпринимает все возможные меры предосторожности и строго соблюдает санитарные нормы, чтобы обезопасить здоровье клиентов

Сбербанк открыл для корпоративных клиентов специальную горячую линию по вопросам работы банка в связи с коронавирусом COVID-19. Ее номер —. Линия работает ежедневно с 00:00 до 20:00 (время московское).Банк предпринимает все возможные меры предосторожности и строго соблюдает санитарные нормы, чтобы обезопасить здоровье клиентов.Также продолжает свою работу Центр корпоративных решений (ЦКР), специалисты которого круглосуточно консультируют клиентов по всем корпоративным продуктам и сервисам банка. Номера телефонов ЦКР:(для бесплатных звонков с мобильных телефонов в сетях «Билайн», «Мегафон», «МТС», Tele2, Yota и СберМобайл на территории России);(для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу сотового оператора).