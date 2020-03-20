В Курске два школьника за месяц обворовали 10 автомобилей

Подростки стали фигурантами сразу нескольких уголовных дел

В Курске задержали двух школьников, на счету которых около 10 краж из машин. Все они совершены за один месяц. Оба подростка состояли на профилактическом учёте в полиции, родители их практически не контролировали. Один из них в 15 лет уже ездил по городу на своём автомобиле и привлекался к административной ответственности за езду без прав.Как рассказали в городском УМВД, за месяц подростки совершили около 10 краж из машин, припаркованных на улице. Больше других пострадали автовладельцы из микрорайона Волокно. Есть основание полагать, что для перевозки похищенного они использовали личный транспорт.Школьники разукомплектовали отечественные машины, не оборудованные сигнализацией и средствами защиты. В каждом из эпизодов они похищали аккумулятор и вынимали магнитолы. С ВАЗовской шестёрки, припаркованной на улице Ясная демонтировали все 4 колеса. Похищенное они прятали дома, а часть продавали. Полицейским удалось изъять часть награбленного.В России уголовная ответственность за совершение краж наступает с 14-ти лет, напомнили в полиции, поэтому школьники стали фигурантами сразу нескольких уголовных дел. До суда они дали подписку о невыезде, но в ближайшее время решится вопрос о помещении их в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. За совершённые преступления им грозит до 5 лет лишения свободы.