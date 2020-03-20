На курском перекрёстке дорогу не поделили «Нива» и «Сузуки»

Авария произошла на улице Дубровинского

19 марта напротив дома №131 на улице Дубровинского Курска столкнулись «Нива Шевроле» и «Сузуки Джими».Авария произошла примерно в половину седьмого вечера. За рулём «Нивы» был 30-летний водитель, он ехал со стороны улицы Фрунзе в направлении улицы Гудкова, иномаркой управлял 60-летний автомобилист, рассказала старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Ольга Францова.Водитель отечественной машины поворачивал налево и допустил столкновение с «Сузуки», который двигался со стороны деревни Щетинка в направлении улицы Гудкова. В результате столкновения ДТП оба водителя получили травмы.