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На курском перекрёстке дорогу не поделили «Нива» и «Сузуки»

Авария произошла на улице Дубровинского
На курском перекрёстке дорогу не поделили «Нива» и «Сузуки»

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19 марта напротив дома №131 на улице Дубровинского Курска столкнулись «Нива Шевроле» и «Сузуки Джими». 

Авария произошла примерно в половину седьмого вечера. За рулём «Нивы» был 30-летний водитель, он ехал со стороны улицы Фрунзе в направлении улицы Гудкова, иномаркой управлял 60-летний автомобилист, рассказала старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Ольга Францова. 

Водитель отечественной машины поворачивал налево и допустил столкновение с «Сузуки», который двигался со стороны деревни Щетинка в направлении улицы Гудкова. В результате столкновения ДТП оба водителя получили травмы.

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