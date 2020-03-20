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Неадекватный курянин пять раз за месяц пытался выпрыгнуть из окна. Его каждый раз спасали

В этот раз на спасение ушёл почти час, но он всё-таки спрыгнул
Неадекватный курянин пять раз за месяц пытался выпрыгнуть из окна. Его каждый раз спасали

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Накануне вечером сотрудникам курской аварийно-спасательной службы пришлось спасать 36-летнего курянина, намеревавшегося выпрыгнуть из окна. Причём спасатели выезжали к нему уже пятый раз за месяц. Предыдущие вызовы завершались благополучно - мужчина возвращался в свою квартиру. В этот раз события сложились иначе. 

Очевидец, который позвонил в «Службу спасения», сообщил, что на подоконнике на 4 этаже дома на улице 3-я Песковская сидит мужчина. Звонивший предположил, что курянин находится в неадекватном состоянии. Один из прибывших спасателей поднялся по автолестнице и начал переговоры. Однако результатов они не дали - мужчина и в правду был неадекватен. Он попытался спрыгнуть, но спасатель предотвратил падение. 

Тогда «пострадавший» начал активно отбиваться от оказываемой ему помощи, создав угрозу не только своей жизни, но и жизни спасателя. Мужчине всё же удалось вырваться, и он упал с 4 этажа. К счастью, к этому времени внизу уже натянули спасательное полотно, которое смягчило удар. 

Курянина доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.



ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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