Неадекватный курянин пять раз за месяц пытался выпрыгнуть из окна. Его каждый раз спасали

В этот раз на спасение ушёл почти час, но он всё-таки спрыгнул

Накануне вечером сотрудникам курской аварийно-спасательной службы пришлось спасать 36-летнего курянина, намеревавшегося выпрыгнуть из окна. Причём спасатели выезжали к нему уже пятый раз за месяц. Предыдущие вызовы завершались благополучно - мужчина возвращался в свою квартиру. В этот раз события сложились иначе.Очевидец, который позвонил в «Службу спасения», сообщил, что на подоконнике на 4 этаже дома на улице 3-я Песковская сидит мужчина. Звонивший предположил, что курянин находится в неадекватном состоянии. Один из прибывших спасателей поднялся по автолестнице и начал переговоры. Однако результатов они не дали - мужчина и в правду был неадекватен. Он попытался спрыгнуть, но спасатель предотвратил падение.Тогда «пострадавший» начал активно отбиваться от оказываемой ему помощи, создав угрозу не только своей жизни, но и жизни спасателя. Мужчине всё же удалось вырваться, и он упал с 4 этажа. К счастью, к этому времени внизу уже натянули спасательное полотно, которое смягчило удар.Курянина доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.