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В Курской области не выявлено ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией

Карантин снят с 64 человек

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В Курской области не выявлено ни одного заболевшего новой коронавирусной инфекцией, сообщает регинальный Роспотребнадзор. 

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 106 человек - все они приехали из стран с неблагополучной по коронавирусу ситуацией. Карантин снят с 64 человек. 

В областной инфекционной больнице имени Семашко на обсервации находятся 2 человека, которые могли контактировать с больным COVID-2019, а также 21 человек с ОРВИ, которые приехали из-за границы. 

Всех их обследовали на новую коронавирусную инфекцию. Анализы показали отрицательные результаты.

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