В Курской области не выявлено ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией

Карантин снят с 64 человек

В Курской области не выявлено ни одного заболевшего новой коронавирусной инфекцией, сообщает регинальный Роспотребнадзор.Под медицинским наблюдением сейчас находятся 106 человек - все они приехали из стран с неблагополучной по коронавирусу ситуацией. Карантин снят с 64 человек.В областной инфекционной больнице имени Семашко на обсервации находятся 2 человека, которые могли контактировать с больным COVID-2019, а также 21 человек с ОРВИ, которые приехали из-за границы.Всех их обследовали на новую коронавирусную инфекцию. Анализы показали отрицательные результаты.