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В Курске ищут азиата, обманувшего бизнесмена на 260 тысяч. ФОТО

Полиция ищет афериста

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261 тысячу рублей потерял курский предприниматель после встречи с мошенником. Бизнесмен нашёл в интернете объявление о продаже большого объёма дизтоплива по цене вдвое ниже рыночной. Переговоры по сделке решили провести в торговом комплексе в центре Курска.

Продавец рассказал, что является сотрудником крупной госкомпании и после оплаты горючего наличными сможет передать курянину топливную карту с неограниченным лимитом. Мужчины встретились на следующий день на улице Станционной. Злоумышленник вышел из административного здания на улицу, забрал деньги и пообещал через несколько минут вынести карту. Ожидание сильно затянулось, бизнесмен понял, что стал жертвой мошенника, и позвонил в полицию. Выяснилось, что аферист скрылся через другой выход, сейчас его ищут.

Возбуждено уголовное дело. 

В полиции сообщили приметы злоумыщленника и распространили его фотографии: на вид ему 45-50 лет, рост 180-185 сантиметров. Азиатской внешности, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. На кисти правой руки отсутствуют ногтевые фаланги на указательном и среднем пальце. Говорит с акцентом. Информацию о подозреваемом можно сообщить в любой отдел полиции, а также по телефону 34-00-64 или 102.


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