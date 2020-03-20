В городе за этот отопительный сезон произошло 28 аварий на теплосетях

Курские власти предложили провести независимую оценку квалификации сотрудников «Квадры». Сегодня на видеосовещании в Доме Советов решали вопрос о взаимодействии ресурсоснабжающей организации и областной администрации.У нас в городе за этот отопительный сезон, который, кстати, ещё не завершился, произошло 28 аварий на теплосетях. Специалисты уточняют: если без воды и тепла люди сидят больше суток, то это аварийная ситуация. Если меньше, то это можно назвать технологическим сбоем. Но сути это не меняет.Губернатор потребовал исправлять ситуацию с состоянием сетей и уже начинать подготовку к следующему отопительному сезону.- Если рассматривать возможность передачи в концессию теплосетевого имущества муниципального образования «Город Курск», то подписана «Дорожная карта» мероприятий для развития системы теплоснабжения. Представлен измененный проект. Возникли замечания, мы должны их обсудить, – отметил Роман Старовойт.К подписанию соглашения разработаны две финансовые модели. Одна из них не исключает поддержку Фонда содействия реформированию ЖКХ. Пока решение о финансировании не принято. До 30 марта вопрос с дополнительным финансированием должны решить.