Клиенты Сбербанка отказываются от наличных
Сбербанк подсчитал число активных клиентов, которые полностью отказались от снятия наличных
Треть всех безналичных покупок совершается в супермаркетах (30,1%). На втором месте — магазины одежды и обуви, магазины электроники и товаров для дома (по 7,5%).
- Растущая популярность безналичных платежей вполне объяснима. Кошелек с наличными средствами можно забыть дома, но представить, что дома останется смартфон или смарт-часы — почти нереально. Мы активно развиваем инновационные сервисы, которые помогают нашим клиентам решать самые разнообразные вопросы с помощью банковской карты — оплачивать покупки в офлайн-магазинах, заниматься онлайн-шопингом, мгновенно переводить деньги, пользоваться городским транспортом и другой инфраструктурой. Вся эта удобная "среда" еще больше стимулирует людей к отказу от бумажных денег, - полагает заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова.