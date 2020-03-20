Клиенты Сбербанка отказываются от наличных

Сбербанк подсчитал число активных клиентов, которые полностью отказались от снятия наличных

Сбербанк подсчитал число активных клиентов, которые полностью отказались от снятия наличных. По итогам января такое финансовое поведение продемонстрировало 19,5 млн человек, что составляет более 20% от общего числа клиентов банка. Самый безналичный регион России — Республика Саха (Якутия), где 28% от общего числа клиентов вообще не используют наличные средства. Далее с 25% идут Москва, Новый Уренгой (ЯНАО), Республика Дагестан. Закрывает топ-5 Салехард (ЯНАО) — 24%.Треть всех безналичных покупок совершается в супермаркетах (30,1%). На втором месте — магазины одежды и обуви, магазины электроники и товаров для дома (по 7,5%).- Растущая популярность безналичных платежей вполне объяснима. Кошелек с наличными средствами можно забыть дома, но представить, что дома останется смартфон или смарт-часы — почти нереально. Мы активно развиваем инновационные сервисы, которые помогают нашим клиентам решать самые разнообразные вопросы с помощью банковской карты — оплачивать покупки в офлайн-магазинах, заниматься онлайн-шопингом, мгновенно переводить деньги, пользоваться городским транспортом и другой инфраструктурой. Вся эта удобная "среда" еще больше стимулирует людей к отказу от бумажных денег, - полагает заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова.