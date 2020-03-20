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Клиенты Сбербанка отказываются от наличных

Сбербанк подсчитал число активных клиентов, которые полностью отказались от снятия наличных
Клиенты Сбербанка отказываются от наличных

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Сбербанк подсчитал число активных клиентов, которые полностью отказались от снятия наличных. По итогам января такое финансовое поведение продемонстрировало 19,5 млн человек, что составляет более 20% от общего числа клиентов банка. Самый безналичный регион России — Республика Саха (Якутия), где 28% от общего числа клиентов вообще не используют наличные средства. Далее с 25% идут Москва, Новый Уренгой (ЯНАО), Республика Дагестан. Закрывает топ-5 Салехард (ЯНАО) — 24%.

Треть всех безналичных покупок совершается в супермаркетах (30,1%). На втором месте — магазины одежды и обуви, магазины электроники и товаров для дома (по 7,5%).

- Растущая популярность безналичных платежей вполне объяснима. Кошелек с наличными средствами можно забыть дома, но представить, что дома останется смартфон или смарт-часы — почти нереально. Мы активно развиваем инновационные сервисы, которые помогают нашим клиентам решать самые разнообразные вопросы с помощью банковской карты — оплачивать покупки в офлайн-магазинах, заниматься онлайн-шопингом, мгновенно переводить деньги, пользоваться городским транспортом и другой инфраструктурой. Вся эта удобная "среда" еще больше стимулирует людей к отказу от бумажных денег, - полагает заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова.
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