В Курске улица Светлая каждый вечер погружается во тьму

ТАКТ".С прошлого года освещение на ул. Светлой стали отключать. Фонари иногда загораются, но ненадолго. Впрочем, это не единственная проблема, на которую жалуются жители этой и соседних улиц, сообщает телеканал "
Поселок Заря. Улица Светлая. Поздним вечером возле магазина собираются жители этой и соседних улиц. Но не для того, чтобы обсудить коронавирус или дефицит товаров, а пожаловаться на условия жизни. Проблем много – рассказывает председатель уличного комитета Нина Тарасова. Основная – темнота.
Нина Тарасова, председатель уличного комитета (участок №12, г. Курск):
«У нас с прошлого года не работает уличное освещение. Тьма. Видите – темно. Звонили в ЖКХ, в службу 112. Заявки принимались. Обращалась к Карамышеву, в центральный округ. Вот здесь у меня все ответы»
Ответы, отмечает – банальные отписки. Бывают и поручения, но они не выполняются. На Светлой по-прежнему темно. Этим, рассказывает уже другая жительница, пользуются те, для кого закон не писан.
Светлана Калинина, местная жительница:
«Месяца полтора назад здесь, возле магазина, два пацана несовершеннолетних напали на девочку. Я чисто случайно выглянула в окошечко и отогнала их. После обратилась по телефону 112, объяснила ситуацию с освещением. Через 30 минут свет загорелся. Вот Светлая 61б. Свет был буквально 2 часа»
Впрочем, отсутствие света - не единственная проблема. Источником бед также являются дороги, которые уже 14 лет находятся в неудовлетворительном состоянии.
Нина Тарасова, председатель уличного комитета (участок №12, г. Курск)
«Дороги разбиты у нас. В 2018-м выделялась крошка, ну и в 2019-м тоже. Но крошка – это не горячий асфальт. Был бы горячий асфальт, то было бы твердое покрытие. Поехали машины грузовые и другие - дорога разбивается. У нас ливневые дожди, с гор идет вода… Разбита дорога»
- Ездит мимо нас городской транспорт. Дорога, посмотрите, очень узкая. Как ходить? Тут дети ходят. Просто страшно делается. Когда открывали эту дорогу, то вообще думали головой что делали? Ездят такие фуры, что аж стекла дрожат. Ну, это просто вообще невыносимо. Ни тротуара нет, ничего нет. И на звонки уже никакой реакции. Видимо там вообще не берут трубку, когда видят наш номер»
Еще одна проблема - состояние кладбища. Его территория, отмечают люди, захламлена ветками, а окрестности превращаются в свалку.
Нина Тарасова, председатель уличного комитета (участок №12, г. Курск):
«Кладбище до сих пор не огорожено. Контейнеры есть, но мусор с кладбища не вывозится. Да, в том году один раз вывезли. Но кучи… Свалки мусора вокруг кладбища. Деревья падают, пилить их некому. Лежат на ограждениях, ограждения изогнуты все. А еще их спиливают и воруют»
Местные жители адресуют городской администрации вопрос – почему о них забыли? И добавляют – отношения к себе, как к людям второго сорта, терпеть не хотят.
В Курске улица Светлая каждый вечер погружается во тьму
Впрочем, это не единственная проблема, на которую жалуются жители этой и соседних улиц