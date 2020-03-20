Курянам рассказали, как оформить больничный на коронавирусном карантине

Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования

Оформить больничный лист после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно, сообщает Минтруд России. Для этого достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих членов семьи. Такой порядок начал действовать уже сегодня. Это необходимо для того, чтобы избежать контактов с потенциальными носителями вируса. Новый порядок удобнее и для работодателя.Ещё одно новшество касается оплаты больничного. Человеку, который находится на карантине, его оплатят частями. Вопреки стандартной практике, когда оплату можно получить только после закрытия больничного, первая выплата поступит уже после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, вторая – после его закрытия.Больничный лист по карантину сразу будет оплачиваться из средств ФСС, то есть организации не придётся даже на короткое время отвлекать собственные оборотные средства. Подчёркивается, что электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог.