Курянам рассказали, как оформить больничный на коронавирусном карантине
Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования
Ещё одно новшество касается оплаты больничного. Человеку, который находится на карантине, его оплатят частями. Вопреки стандартной практике, когда оплату можно получить только после закрытия больничного, первая выплата поступит уже после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, вторая – после его закрытия.
Больничный лист по карантину сразу будет оплачиваться из средств ФСС, то есть организации не придётся даже на короткое время отвлекать собственные оборотные средства. Подчёркивается, что электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог.