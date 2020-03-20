Курские дороги в этом году отремонтируют с использованием инновационных технологий
В этом году в Курской области планируется отремонтировать более 77 км автомобильных дорог
Один из целевых показателей БКАД - использование инновационных технологий. Курская область входит в число пилотных регионов, где уже в этом году будут использовать практики из Реестра новых и наилучших технологий, среди которых метод объёмного проектирования асфальтобетонных смесей, технологии регенерации и стабилизации грунтов.
При разработке состава асфальта специалисты учитывают условия его эксплуатации - интенсивность транспортной нагрузки конкретного участка дороги и особенности климата.
Перед началом строительного сезона - в мае - проведут пробную укладку дорожного покрытия.