Курские дороги в этом году отремонтируют с использованием инновационных технологий

В этом году в Курской области планируется отремонтировать более 77 км автомобильных дорог

В этом году в Курской области планируется отремонтировать более 77 км автомобильных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также порядка 260 км региональных дорог.Один из целевых показателей БКАД - использование инновационных технологий. Курская область входит в число пилотных регионов, где уже в этом году будут использовать практики из Реестра новых и наилучших технологий, среди которых метод объёмного проектирования асфальтобетонных смесей, технологии регенерации и стабилизации грунтов.При разработке состава асфальта специалисты учитывают условия его эксплуатации - интенсивность транспортной нагрузки конкретного участка дороги и особенности климата.Перед началом строительного сезона - в мае - проведут пробную укладку дорожного покрытия.