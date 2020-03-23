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Лента новостей / В регионе

Курский мэр ушёл на карантин

Работать градоначальник будет дистанционно

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Курский мэр ушёл на карантин. Он неделю назад вернулся из Танзании и самоизолировался. Говорит, никаких симптомов вирусного заболевания у него нет, но карантин теперь надо соблюдать всем приехавшим из-за границы. 

«Так как я общаюсь с большим количеством людей, считаю нельзя подвергать их здоровье опасности. Чувствую себя отлично, соблюдаю все необходимые меры профилактики», - написал Виктор Карамышев на своей странице в соцсети. 

Работать градоначальник будет дистанционно, о чём ежедневно пообещал  рассказывать в своём блоге.

На удалённую работу перешёл и заместитель губернатора Юрий Князев. Несколько дней назад он с семьёй вернулся с отдыха в ОАЭ.
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