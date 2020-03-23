Курские чиновники из-за коронавируса перестали принимать курян

Можно написать письмо, отправить электронное обращение или позвонить

Курские чиновники в ближайшее время принимать курян не будут. Пока до 12 апреля, а там, как получится. Это связано с мерами по предупреждению распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте администрации Курской области.





Теперь курянам остаются три варианта для связи с властью: писать письма и отправлять их в Дом Советов по почте по адресу 305002, Курская область, г. Курск, Красная площадь, Дом Советов; либо через раздел « Обращения граждан » на официальном сайте областной администрации; можно и через портал « Действуем вместе » или по телефону, например 70-11-71 - для устных консультаций или 70-21-21 - он круглосуточный для экстренных сообщений. По номеру 70-11-59 можно узнать о рассмотрении письменных обращений.





Тоже самое рекомендовано сделать руководители органов исполнительной власти и подведомственные им учреждения, администрации муниципальные образования.