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Курские чиновники из-за коронавируса перестали принимать курян

Можно написать письмо, отправить электронное обращение или позвонить

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Курские чиновники в ближайшее время принимать курян не будут. Пока до 12 апреля, а там, как получится. Это связано с мерами по предупреждению распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте  администрации Курской области.

Теперь курянам остаются три варианта для связи с властью: писать письма и отправлять их в Дом Советов по почте по адресу 305002, Курская область, г. Курск, Красная площадь, Дом Советов; либо через раздел «Обращения граждан» на официальном сайте областной администрации; можно и через портал «Действуем вместе» или по телефону, например 70-11-71 - для устных консультаций или 70-21-21 - он круглосуточный для экстренных сообщений. По номеру 70-11-59 можно узнать о рассмотрении письменных обращений. 

Тоже самое рекомендовано сделать руководители органов исполнительной власти и подведомственные им учреждения, администрации муниципальные образования.
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