В Курской области планируют сделать дороги качественнее и долговечнее

Власти утверждают, что создаются условия для внедрения современных технологий

Курские дороги должны стать более долговечными. В регионе внедряется прогрессивный метод объемного проектирования асфальтобетонного покрытия, который позволит подобрать смесь с заданными характеристиками под конкретные условия эксплуатации в зависимости от климата и нагрузок. В прошлом году в Курске обновили строительную лабораторию Комитета автодорог. Там уже работают над улучшением качества дорожного покрытия, сообщает телеканал « ТАКТ ».





По итогам прошлого года Курская область признана одним из самых активных участников национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В регионе построили и отремонтировали 86 километров дорог, привели в нормативное состояние 52 км улично-дорожной сети и 34 км дорог регионального значения. Задача на нынешний год -отремонтировать 46 дорожных объектов в Курске, 9 в муниципальных образованиях, а также привести в порядок 3 региональных дороги.





Активность Курской области выражается не только в объемах работ, но и в их качестве. Власти утверждают, что создаются условия для внедрения современных технологий, которые должны сделать дороги более долговечными. Так, в прошлом году существенно обновилась строительная лаборатория Комитета автодорог.





Вячеслав Донатов, директор ОКУ «Комитета автодорог Курской области:





«В 2019 году комитет автодорог модернизировал лабораторию, закупил оборудование с целью контроля качества. Контролю качества будет уделяться должное внимание. Это основополагающее при производстве работ. На базе лаборатории производится обучение подрядных организаций. Проведено обучение работников лаборатории»





Одна из главных задач новой лаборатории, оснащенной современным оборудованием -внедрение объемных методов проектирования. Технология позволит значительно увеличить срок службы дорог.





Евгений Дамье, советник генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ» :





«Данная технология разрабатывалась в рамках проекта увеличения межремонтных сроков службы 12-24. То есть 12 лет межремонтный срок и 24 - срок межкапитального ремонта. Но это только часть работа, необходимой для того, чтобы перейти полностью на увеличенные сроки службы. Будет еще осваиваться технология регенерации и стабилизации. Но асфальтобетонные смеси с этого года в Курской области кардинально поменяют качество»





Прошедшие курс обучения сотрудники лаборатории и подрядчики дорожного строительства сейчас сдают своеобразный экзамен. На практике демонстрируют, что освоили весь процесс – от составления технического задания и заканчивая контролем качества.





Андрей Коптев, начальник отдела строительной лаборатории ОКУ «Комитет автодорог Курской области:





«Подрядчик сейчас совместно с заказчиком проводит многочисленные испытания. Проводим оценку каменного материала, оценку битумного вяжущего. У нас есть понимание, что дороги действительно выдержат нагрузки. У нас есть такое оборудование, которое





позволяет, не выпуская смесь производство, запроектировать дороги, которые будут долговечными»





Представители российского дорожного научно-исследовательского института отмечают – Курская область – пилотный регион, он один из первых кардинально меняет подход к производству асфальтобетонной смеси и совершенствует качество контроля за ее производством и укладкой.