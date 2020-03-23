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Лента новостей / В регионе

Всех желающих курян проверят на коронавирус на Театральной площади

Губернатор просит горожан не устраивать ажиотаж и не толпиться в очереди. Заразившихся в регионе не зарегистрировано

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Всем желающим курянам сделают анализ на коронавирус. Такое решение озвучили сегодня на оперативном совещании в Доме Советов. Для этого используют мобильные медицинские комплексы, которые в прошлом году закупили по нацпроекту «Здравоохранение», так называемые поликлиники на колёсах. Такой комплекс установят на Театральной площади. Там будет два врача. Один будет оформлять документы и дистанционно измерять температуру, проверять признаки ОРВИ, а второй будет брать анализ. В сутки комплекс сможет взять 60 проб.

Губернатор просит горожан не устраивать ажиотаж и не толпиться в очереди.  Если у вас нет признаков ОРВИ и вы не входите в группу риска, поводов для паники нет. Анализ можно сдать для самоуспокоения. Замгубернатора Ирина Хмелевская напомнила, что пилотным городом для тестирования на  COVID-19 всех желающих стал Санкт-Петербург и там к медикам обратились всего 400 человек. Исходя из этого федеральные структуры определили лимит тестирования для других регионов в зависимости от численности населения.

По последним данным в Курской области на карантине находится 231 человек. 25 из них - в больнице, 206 - на самоизоляции. Карантин снят с 81 человека. Заразившихся в регионе не зарегистрировано.


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