Всех желающих курян проверят на коронавирус на Театральной площади
Губернатор просит горожан не устраивать ажиотаж и не толпиться в очереди. Заразившихся в регионе не зарегистрировано
Губернатор просит горожан не устраивать ажиотаж и не толпиться в очереди. Если у вас нет признаков ОРВИ и вы не входите в группу риска, поводов для паники нет. Анализ можно сдать для самоуспокоения. Замгубернатора Ирина Хмелевская напомнила, что пилотным городом для тестирования на COVID-19 всех желающих стал Санкт-Петербург и там к медикам обратились всего 400 человек. Исходя из этого федеральные структуры определили лимит тестирования для других регионов в зависимости от численности населения.
По последним данным в Курской области на карантине находится 231 человек. 25 из них - в больнице, 206 - на самоизоляции. Карантин снят с 81 человека. Заразившихся в регионе не зарегистрировано.