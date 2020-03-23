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Лента новостей / В регионе

В Курске волонтёры-медики будут доставлять еду и лекарства пожилым и маломобильным горожанам

Волонтёрский штаб начал работать на базе Курского государственного медицинского университета
В Курске волонтёры-медики будут доставлять еду и лекарства пожилым и маломобильным горожанам

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На базе Курского государственного медицинского университета начал работать волонтёрский штаб помощи в нераспространении коронавирусной инфекции. Это часть федерального проекта совместно с Общероссийским народным фронтом. Такие же штабы открываются во всех регионах. 

Волонтёры-медики будут помогать маломобильным и пожилым курянам, которые находятся в группе риска: они доставят еду, лекарства, обналичат рецепты из поликлиник. 

«На данный момент ведём работу по обеспечению волонтёров средствами защиты и дезинфекции. Обращения граждан к нам поступают через Всероссийскую горячую линию, а также от лечебных учреждений города», – сообщил координатор Курского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Алексей Гапонов. 

Телефон горячей линии для пожилого и маломобильного населения: 8-800-200-34-11. 

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