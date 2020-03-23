В Курской области аппаратов искусственной вентиляции лёгких больше, чем в Италии

В Курской области сейчас есть 242 стационарных аппарата искусственной вентиляции лёгких, а также 120 портативных

В Курской области сейчас есть 242 стационарных аппарата искусственной вентиляции лёгких, а также 120 портативных. Также планируется закупить ещё 11 аппаратов.Таким образом у нас приходится 2 аппарата ИВЛ на 100 тысяч населения. Это больше чем в Италии - там таких аппаратов 8 на 100 тысяч населения, отметила заместитель губернатора Ирина Хмелевская на сегодняшнем оперативном заседании региональной администрации.Кроме этого, в Курске есть один аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации. Он применяется, когда лёгкие не функционируют, и насыщает организм кислородом.В целом Курская область занимает 38-е место в стране по обеспеченности аппаратами ИВЛ, пояснил Роман Старовойт.