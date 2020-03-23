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Курянин почти 6 лет разъезжал по купленным в интернете правам

За фальшивку он заплатил 30 тысяч рублей
Курянин почти 6 лет разъезжал по купленным в интернете правам

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Водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В и С» он приобрёл ещё в декабре 2013 года через интернет. За фальсифицированные права он заплатил 30 тысяч рублей. Так он разъезжал почти 6 лет, пока его не поймали сотрудники ГИБДД. Они остановили его машину в октябре прошлого года, проверили документы, тут и вскрылся факт подделки.  

Кировский райсуд вынес приговор курянину - 8 месяцев ограничения свободы. 
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