Курянин почти 6 лет разъезжал по купленным в интернете правам

За фальшивку он заплатил 30 тысяч рублей

Житель Курска попался на использовании поддельных водительских прав.Водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В и С» он приобрёл ещё в декабре 2013 года через интернет. За фальсифицированные права он заплатил 30 тысяч рублей. Так он разъезжал почти 6 лет, пока его не поймали сотрудники ГИБДД. Они остановили его машину в октябре прошлого года, проверили документы, тут и вскрылся факт подделки.Кировский райсуд вынес приговор курянину - 8 месяцев ограничения свободы.