BI.ZONE открыл бесплатный доступ к сервисам кибербезопасности

Вплоть до 1 июля 2020 года получить услуги по защите корпоративной сети и сотрудников на удаленном доступе сможет любая российская компания

По сообщению пресс-службы Центрально-Черноземного банка, дочерняя компания Сбербанка BI.ZONE открыла бесплатный доступ к сервисам кибербезопасности. Вплоть до 1 июля 2020 года получить услуги по защите корпоративной сети и сотрудников на удаленном доступе сможет любая российская компания.Такое решение принято из-за непростой обстановки, сложившейся в России и мире в связи с распространением коронавирусной инфекции. Вирус COVID-19 затронул многие страны и вызвал всплеск киберпреступности. За последние два месяца зарегистрировано более 4000 доменов со словами «коронавирус», covid и т. п. При этом количество фишинговых рассылок по сравнению с прошлым кварталом выросло на 30%. Около 20% из них содержат информацию о коронавирусе.Из-за непростой ситуации организации массово переводят сотрудников на дистанционную работу. При спешном переходе возрастает роль человеческого фактора: в периметр корпоративной сети зачастую добавляются незащищенные или не соответствующие политике безопасности сервисы. Некоторые компании вынуждены идти на такой шаг осознанно, чтобы обеспечить сотрудникам на карантине доступ к ресурсам. Только за последнюю неделю среди клиентов компании BI.ZONE число подключений общедоступных сервисов для удаленной работы выросло на 23%. Такой подход значительно повышает уязвимость корпоративной сети к кибератакам.Чтобы оказать поддержку российскому бизнесу, с 18 марта BI.ZONE открыл бесплатный доступ к следующим облачным сервисам.сканирует внешний IT-периметр, ищет уязвимости в сети, автоматически контролирует открытые сетевые порты и приложения, а также позволяет отследить подключение сторонних сервисов.обеспечивает непрерывный мониторинг внешнего IT-периметра за счет регулярных автоматизированных проверок. Услуга особенно актуальна для крупных корпораций и позволит заменить сервисы по тестированию на проникновение на время эпидемии.защищает сервис электронной почты от фишинга и спама, проводит проверку вложений на наличие вредоносных ссылок и ПО.симулирует фишинговые атаки внутри компании и обучает сотрудников выявлять вредоносные письма. Специалисты BI.ZONE подготовили специальный сценарий, связанный с коронавирусом.Все сервисы предоставляются по облачной модели, подключаются быстро и не требуют установки дополнительных средств на площадке заказчика. Для получения бесплатного доступа к услугам необходимо обратиться по адресу help@bi.zone.