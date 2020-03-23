Пятерка самых дешевых спорткаров по версии портала CarsWeek.ru
Весна это традиционное время для смены автомобиля.
1. Mini Cooper S JCW
В банальности продукцию данного английского бренда обвинить никак нельзя. Яркие задиристые хэтчбеки сегодня становятся еще и быстрыми. За 2 100 000 рублей можно приобрести автомобиль версии JCW, которая отличается особенно задиристым характером. Под капотом у машинки спрятался двухлитровый турбированный агрегат, выдающий 231 лошадиную силу. От нуля до сотни машина едет за 6,1 секунды, а максимальная скорость ограничена 246 км/ч.
2. Hyundai i30N
Обманчивая внешность этого корейца не должна смущать потенциального покупателя. За 2 200 000 рублей можно приобрести современный автомобиль, агрегатированный двухлитровым 249 сильным двигателем в паре с шестиступенчатым автоматом, имеющим специальный спортивный режим. Эта связка позволяет разогнать автомобиль от 0 до 100 всего за 6,4 секунды.
3. Subaru WRX
Вожделенный японский постоянный полный привод и богатая раллийная история машины заставляют мечтать о нем тысячи поклонников марки по всему миру. Машину готовы брать несмотря на стоимость в 2 899 000 рублей. За эту сумму покупатель получает двухлитровый турбированный мотор мощностью 268 лошадиных сил, способный разогнать автомобиль до сотни всего за 6 секунд. Яркая внешность и всесезонность седана добавит плюсов в копилку автомобиля.
4. BMW Z4 sDrive30i
Баварцы выпустили свой родстер на той же платформе, что и тойота супра, но, несмотря на это, на выходе получились совершенно разные автомобили. Немец получился благородным и роскошным, как и все отпрыски баварского бренда. Изысканный интерьер соседствует с очень эффектной внешностью. Отдать за, неизменно привлекающий взгляды, автомобиль предлагается 3 990 000 рублей. За эти деньги покупатель получи двухлитровый турбомотор мощностью 258 л/с, который разгоняет авто до сотни за 5,4 секунды. «Макисмалка» у баварца искусственно ограничена на отметке в 250 км/ч.
5. Porsche 718 Cayman
Замыкает наш сегодняшний рейтинг классический спортивный автомобиль от известного немецкого бренда. Купе Porsche 718 Cayman представляет собой «доступную» линейку спорткаров. Аутентичный дизайн по-прежнему актуален и узнаваем. Купе от Porsche не только известны своим качеством и характером, но и всегда привлекают внимание прохожих.
В базовой комплектации Porsche 718 Cayman оснащается 2,0-литровым турбомотором, способным развивать до 300 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Особой «фишкой» модели может оказаться шестиступенчатая механическая трансмиссия. Разгон до «сотни» занимает 5,3 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой в 275 км/ч. Стоимость начинается от 4 180 000 рублей.
Источник - https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/1213307/