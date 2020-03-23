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Лента новостей / В регионе

В курских детских садах ввели свободное посещение

Плату за время карантина брать не должны
В курских детских садах ввели свободное посещение

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В курских детских садах ввели свободное посещение. Главам муниципальных районов и городских округов  рекомендовано не взимать плату за детский сад на время карантина, если ребёнок его не посещает. Также в детских садах проводятся профилактические меры по борьбе с короновирусом. Во время отсутствия детей помещения проветриваются, в саду имеются медицинские маски - по три штуки на каждого ребёнка.

Напомним, на данный момент в Курской области не зарегистрировано больных короновирусом. Под медицинским наблюдением 150 человек. Уклонистов от самоизоляции в регионе нет.

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