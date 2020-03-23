Плату за время карантина брать не должны

В курских детских садах ввели свободное посещение. Главам муниципальных районов и городских округов рекомендовано не взимать плату за детский сад на время карантина, если ребёнок его не посещает. Также в детских садах проводятся профилактические меры по борьбе с короновирусом. Во время отсутствия детей помещения проветриваются, в саду имеются медицинские маски - по три штуки на каждого ребёнка.Напомним, на данный момент в Курской области не зарегистрировано больных короновирусом. Под медицинским наблюдением 150 человек. Уклонистов от самоизоляции в регионе нет.