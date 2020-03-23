У курянки гостья украла бижутерию, приняв её за драгоценности

Её задержали по пути в ломбард

В Курске девушка лишилась бижутерии после вечеринки с друзьями. В гости к курянке пришли не только близкие товарищи, но и их приятели, которых хозяйка квартиры видела впервые.Спустя несколько часов одна из гостей незаметно прошла в комнату хозяйки, где из шкафа похитила вещи и нашла шкатулку с бижутерией. Посчитав, что это ювелирные изделия, она похитила их, спрятав во всех карманах. После чего спешно засобиралась домой и покинула квартиру.Беспорядок в комнате и пропажу курянка обнаружила после того, как разошлись все гости. Девушка сразу обратилась в полицию. Злоумышленницу задержали на утро, когда она с похищенной бижутерией направлялась в ломбард. Тогда ей и сообщили, что украденные украшения не имеют большой ценности и не являются драгоценностями. Потом она выдала и присвоенные вещи, которые уже вернули владелице.Сейчас проводится доследственная проверка, сообщили в полиции.