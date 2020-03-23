Курянин устроивший пьяное ДТП, в котором пострадал пассажир такси, получил 1,7 года колонии

Авария произошла в феврале прошлого года

Промышленный райсуд Курска вынес приговор 38-летнему горожанину - виновнику ДТП, в котором пострадал человек.Авария произошла вечером 11 февраля прошлого года. Водитель ВАЗа-2114 ехал по улице Энгельса со скоростью более 97 км/ч. В это же время на запрещающий сигнал светофора в районе остановки «Соловьиная роща» остановился автомобиль такси, в котором на заднем сиденье нахидился 52-летний пассажир. Отмечается, что водитель ВАЗа был пьяным и не обратил внимания на стоявший впереди него автомобиль такси, в результате произошло столкновение.Пассажир такси получил травмы, повлёкшие тяжкий вред его здоровью, пояснили в прокуратуре.Суд назначил мужчину наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишён права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме этого, виновник ДТП обязан компенсировать моральный вред потерпевшему - 250 тысяч рублей.