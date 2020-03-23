22-летняя курянка обокрала соседа-пенсионера с помощью его же телефона

Девушка зашла к соседу просить садовый инвентарь, но увидела мобильный телефон и перевела деньги себе на счёт

22-летняя курянка украла у соседа-пенсионера больше 20 тысяч рублей с помощью мобильного приложения.Девушка зашла к соседу просить садовый инвентарь на вермя. Пока хозяин отлучился, гостья нашла его мобильный телефон - пароля на нём не было, и курянка, ради интереса зашла в банковское онлайн-приложение. Увидев крупную сумму, она, не долго думая, перевела на свой счёт более 20 тысяч, а затем удалила все сообщения о перечислениях и платежах.Пенсионер картой пользовался редко и почти месяц пребывал в уверенности, что деньги целы. Когда же он обнаружил их отсутствие, обратился в полицию. Пожилой мужчина решил, что это либо сбой в системе, либо действия мошенников. Однако правоохранители получили выписку из банка и выяснили, что речь идёт о преступных действиях. В тот же день девушку задержали и доставили в отдел полиции. Она призналась в краже.Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время курянка обязалась вернуть украденную сумму.