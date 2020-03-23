  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

22-летняя курянка обокрала соседа-пенсионера с помощью его же телефона

Девушка зашла к соседу просить садовый инвентарь, но увидела мобильный телефон и перевела деньги себе на счёт
22-летняя курянка обокрала соседа-пенсионера с помощью его же телефона

Читайте также

22-летняя курянка украла у соседа-пенсионера больше 20 тысяч рублей с помощью мобильного приложения.

Девушка зашла к соседу просить садовый инвентарь на вермя. Пока хозяин отлучился, гостья нашла его мобильный телефон - пароля на нём не было, и курянка, ради интереса зашла в банковское онлайн-приложение. Увидев крупную сумму, она, не долго думая, перевела на свой счёт более 20 тысяч, а затем удалила все сообщения о перечислениях и платежах.

Пенсионер картой пользовался редко и почти месяц пребывал в уверенности, что деньги целы. Когда же он обнаружил их отсутствие, обратился в полицию. Пожилой мужчина решил, что это либо сбой в системе, либо действия мошенников. Однако правоохранители получили выписку из банка и выяснили, что речь идёт о преступных действиях. В тот же день девушку задержали и доставили в отдел полиции. Она призналась в краже.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время курянка обязалась вернуть украденную сумму.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Два лже-ремонтника похитили у курян почти 400 тысяч рублей

Для курских бизнесменов изменили условия предоставления микрозаймов из-за коронавируса

Курянин устроивший пьяное ДТП, в котором пострадал пассажир такси, получил 1,7 года колонии

В Курской области насмерть сбили пенсионера

У курянки гостья украла бижутерию, приняв её за драгоценности

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске