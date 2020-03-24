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Лента новостей / В регионе

В Курске разработали дизайн социальной карты жителя

Карта будет предоставлять льготы и сможет стать платежным инструментом
В Курске разработали дизайн социальной карты жителя

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Специалисты регионального Центра компетенций разработали дизайн социальной карты жителя Курской области. Украсит карту символ Курского края - соловей.

В дизайне также использованы цвета герба региона и их оттенки. На оборотной стороне изображены очертания Курской области, там же расположится информация о владельце.

Карта будет предоставлять льготы и сможет стать платежным инструментом. С помощью этой карты куряне смогут также получать скидки при оплате товаров и услуг.

«О готовности присоединиться к этому проекту ранее уже заявляли торговые сети региона», - сообщил заместитель губернатора Вячеслав Берзин.

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