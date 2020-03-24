В Курске разработали дизайн социальной карты жителя
Карта будет предоставлять льготы и сможет стать платежным инструментом
В дизайне также использованы цвета герба региона и их оттенки. На оборотной стороне изображены очертания Курской области, там же расположится информация о владельце.
Карта будет предоставлять льготы и сможет стать платежным инструментом. С помощью этой карты куряне смогут также получать скидки при оплате товаров и услуг.
«О готовности присоединиться к этому проекту ранее уже заявляли торговые сети региона», - сообщил заместитель губернатора Вячеслав Берзин.