Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России

Любой гражданин России с 23 марта может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача сервиса телемедицины DocDoc

Сбербанк выступил с инициативой в области борьбы с пандемией — любой гражданин России с 23 марта может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача сервиса телемедицины DocDoc (входит в экосистему Сбербанка).При звонке на бесплатную горячую линию 8 800 707-85-72 пользователя соединят со специалистом call-центра DocDoc. Во время разговора оператор проконсультирует позвонившего по простым вопросам, не требующим медицинской квалификации, а затем при необходимости соединит с квалифицированным врачом, который даст консультацию на тему коронавирусной инфекции. Длительность консультаций неограниченна, в среднем она составляет 15 минут.На линии работает 400 врачей сервиса, все они прошли дополнительное обучение и работают в частных клиниках Москвы и регионов. При необходимости сервис может также подключить государственные клиники.Все финансовые расходы на создание и поддержку этого сервиса взял на себя Сбербанк.Компания DocDoc начала работу в 2012 году как первый в России сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. В 2017 году DocDoc вошел в экосистему Сбербанка, после чего сервис начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На данном этапе более 4000 частных клиник, подключенных к сервису, дают возможность записаться на очный прием к врачу. Сервисом воспользовалось уже более 2,5 млн человек. За это время DocDoc собрал более 300 000 отзывов о врачах. Сервис телемедицины DocDoc (онлайн-консультации с врачами) был запущен в 2018 году. На данный момент компания является лидером по оказанию телемедицинских услуг в России. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурным терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 40 направлений. Самыми популярными за 2019 год из узкоспециализированных врачей стали: гинеколог, аллерголог, оториноларинголог, гастроэнтеролог.