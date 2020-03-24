Ещё двое курян лишились денег, поверив телефонным аферистам

Мужчина и женщина "подарили" мошенникам почти по 100 тысяч рублей







Куряне продолжают доверять мошенникам и терять свои деньги.Так наш 46-летний земляк после разговора по телефону лишился 98 тысяч рублей. Он поверил в то, что его кабинет онлайн банкинга взломан и сам продиктовал номер карты и все коды, которые преступники использовали для снятия средств. Убедиться в том, что его счёт пуст мужчина смог только после визита в банк.43-летнюю женщину лже-банкиры напугали тем, что неизвестные пытаются взять на её имя кредит. На самом же деле именно они во время разговора подавали онлайн заявку на получения займа. Встревоженная курянка сама продиктовала мошенникам все коды подтверждения из семи СМС. На предупреждения в сообщениях о том, что эти данные нельзя передавать кому-либо, внимания она не обратила. Как только кредит в 99 тысяч рублей был оформлен и деньги переведены на сторонний счёт, собеседник прервал разговор.В полиции отмечают, что все потерпевшие знали о том, как действуют мошенники из СМИ, но посчитали, что такого с ними случиться не может. Возбуждены уголовные дела.Стражи порядка напоминают - службы безопасности банков никогда не звонят клиентам. Преступники действуют группами, в которых есть и женщины и мужчины. Роли чётко распределены. С клиентом разговаривают по очереди сначала якобы рядовой специалист, затем начальник отдела, потом кредитный эксперт, во время соединения в трубке играет музыка. У человека создаётся иллюзия того, что на связи настоящие сотрудники кредитного учреждения. Всё делается для того, чтобы получить персональные банковские данные. Номер карты, имя владельца, срок действия и проверочные цифры. Звонят, как правило, с номеров московского региона.