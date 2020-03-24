Курская мэрия отказалась от приёма жителей на время карантина
Обратиться в мэрию можно по почте, через интернет или по телефону
Обратиться в мэрию теперь куряне могут несколькими способами:
- почтовым отправлением по адресу: 305000, Курск, ул. Ленина, 1 Администрация Курска;
-опустив письменное обращение в ящик «для обращений граждан» на 1-ом этаже в здании городской администрации на улице Ленина, 1;
- через интернет-приёмную на официальном сайте горадминистрации;
- по электронной почте gorod@kurskadmin.ru;
- и устно по телефонам (4712) 55-47-90 и 51-25-72.