  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская мэрия отказалась от приёма жителей на время карантина

Обратиться в мэрию можно по почте, через интернет или по телефону
Курская мэрия отказалась от приёма жителей на время карантина

Читайте также

Курская мэрия, как и областная администрация, отказалась от приёма жителей на время карантина - до 12 апреля. Однако срок могут продлить, если ухудшится эпидемиологическая обстановка.

Обратиться в мэрию теперь куряне могут несколькими способами:
 
- почтовым отправлением по адресу: 305000, Курск, ул. Ленина, 1 Администрация Курска; 

-опустив письменное обращение в ящик «для обращений граждан» на 1-ом этаже в здании городской администрации на улице Ленина, 1;

- через интернет-приёмную на официальном сайте горадминистрации;

- по электронной почте  gorod@kurskadmin.ru;

- и устно по телефонам  (4712) 55-47-90 и 51-25-72.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

В этом году в Курской области благоустроят больше 70 общественных и 160 дворовых территорий

В Курской области отремонтировали мост через реку Сейм

В Курске карантин искусству не помеха

Курянам дадут возможность оплачивать поездки в общественном транспорте … мусором

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске