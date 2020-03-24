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Курянин в медицинской маске пытался ограбить микрокредитную организацию

Грабитель ушёл без денег, но от уголовного дела это его не спасло 
Курянин в медицинской маске пытался ограбить микрокредитную организацию

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20 марта курянин в медицинской маске пытался ограбить микрокредитную организацию на проспекте Ленинского комсомола. Он вошёл в павильон и, угрожая сотруднице ножом, стал требовать деньги. Получив отказ, грабитель сразу сбежал. 

Полицейские нашли налётчика. В качестве вещественных доказательств изъяли нож и одежду. Мужчина признался, что долго решался на преступление и совершил его, испытывая финансовые трудности.

Несмотря на то, что грабитель ушёл без денег, его действия квалифицируются законом, как завершённое разбойное нападение. Сейчас он заключён под стражу. За разбой с применением оружия курянину грозит до 10 лет тюрьмы.
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