Грабитель ушёл без денег, но от уголовного дела это его не спасло

В Курске задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбоя.20 марта курянин в медицинской маске пытался ограбить микрокредитную организацию на проспекте Ленинского комсомола. Он вошёл в павильон и, угрожая сотруднице ножом, стал требовать деньги. Получив отказ, грабитель сразу сбежал.Полицейские нашли налётчика. В качестве вещественных доказательств изъяли нож и одежду. Мужчина признался, что долго решался на преступление и совершил его, испытывая финансовые трудности.Несмотря на то, что грабитель ушёл без денег, его действия квалифицируются законом, как завершённое разбойное нападение. Сейчас он заключён под стражу. За разбой с применением оружия курянину грозит до 10 лет тюрьмы.