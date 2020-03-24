В центре Курска скоро появится новый сквер

ТАКТ».В Курске целый ряд муниципальных зданий, по разным причинам пришедших в запустение и находящихся сегодня в аварийном состоянии. Они не только портят внешний вид города, но и представляют опасность для курян. Сейчас в администрации города вплотную занялись этим вопросом, сообщает телеканал «
Так, активными темпами идёт снос старых строений, расположенных на улице Большевиков. Работы ведутся рядом с Михайловским храмом. Курские общественники не на шутку встревожены происходящим.
Алексей Лямин, общественный деятель: «Михайловский храм. Когда его передали церкви, он был разрушен, там не было окон, ни полов. Я его восстанавливал. Для меня всё, что здесь есть – это родное. Это моё личное. Когда я вижу, как кто-то, какие-то дяди рушат, что-то делают, я как русский патриот, мне это обидно, и я хочу что-то сделать».
Однако в ответ на это специалисты отмечают, что в комитет по управлению муниципальным имуществом Курска никто ранее ни с какими предложениями не обращался. Данные объекты в заброшенном состоянии находятся уже давно, подчёркивают власти. При этом до того, как принять решение о возможном сносе здания комитетом по управлению имуществом было проведено экспертное техническое обследование помещений.
Ольга Гранкина, и.о. заместителя главы администрации Курска - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска: «Маловероятно вообще то, что они имеют сейчас какую-либо историческую ценность. Проведя обследование, получив заключение специалистов, комитетом по управлению имуществом был предложен главе вариант сноса данных объектов, потому что ни сдать их в аренду, ни использовать каким-либо образом в настоящее время не представлялось возможным».
При этом, подчеркнула Гранкина, с декабря 2015 года комитет по управлению имуществом неоднократно предлагал данные площади в аренду. Но, учитывая состояние, в котором они находились, заинтересованных так и не нашлось. Тем не менее, куряне продолжают возмущаться, предполагая, что на освободившемся месте появится очередной торговый центр. А это больно ударит по внешнему облику города.
Алексей Лямин: «Нанесён ущерб. С демонтажём советских построек приступили и к демонтажу исторических зданий. Только со стороны храма стены целы. Если мы сохраним эти здания, мы просто сохраним историю нашего Курска».
Муниципалы поспешили успокоить курян. На месте снесённых зданий в планах администрации создать уютную парковую зону.
Ольга Гранкина: «Ни о каком строительстве торгового центра, ни о каком строительстве здесь вообще на сегодняшний день речи не ведётся. На данной территории было предложено организовать мини-сквер. Представить его в центр компетенций, который создан в администрации Курской области, а в последствии провести по нему общественное обсуждение, чтобы наши жители могли высказать своё мнение».
В свою очередь, настоятель Михайловского храма Владимир Гвоздилин благодарит администрацию города за принятие решения о сносе аварийных зданий, много лет соседствующих с храмом и закрывающих большую часть исторического церковного ансамбля.
Здание бывшей станции «Скорой помощи», расположенное на улице Дружининской, также представляет собой жалкое зрелище и является аварийным. По всей территории разбросаны бутылки, а в самом здании нередко собираются асоциальные личности. После проведённой эспертизы специалисты пришли к выводу, что восстановление данного объекта не представляется возможным. Было принято решение искать иные варианты дальнейшей судьбы станции.
Ольга Гранкина: «Виктор Николаевич поручил рассмотреть варианты о сносе без привлечения денежных средств бюджета данного объекта, после чего этот земельный участок предлагалось выставить на аукцион, чтобы желающие могли поучаствовать в его приобретении».
В администрации Курска подчёркивают, что снос всех аварийных зданий происходит без затрат со стороны городского бюджета.
В центре Курска скоро появится новый сквер
В Курске целый ряд муниципальных зданий, по разным причинам пришедших в запустение и находящихся сегодня в аварийном состоянии