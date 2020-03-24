В Курске карантин искусству не помеха

ТАКТ».Олег Радин предлагает курянам не отказывать себе в удовольствии и познакомиться с работами провинциальных мастеров. Поэтому все картины и экспонаты выставок «Курск, далекий и близкий» и «Весна. Любовь. Мечты» художник размещает на своих официальных страницах в социальных сетях. А 2 апреля откроет очередной вернисаж, но уже в виртуальном режиме, сообщает телеканал «
Два новых арт-пространства нашего города за столь недолгий срок своего существования уже успели полюбиться курянам. Это Дом культур в центральном универмаге и «кАРТина» в Северо-Западном микрорайоне. Здесь для жителей и гостей города художники, дизайнеры, скульпторы и музыканты каждый раз проводят незабываемые и всегда грандиозные выставки. Например, из последних – это «Курск, далекий и близкий» и «Весна. Любовь. Мечты». Но в связи с пандемией коронавируса организаторы вернисажей и руководители арт-площадок были вынуждены приостановить свою деятельность. И закрыть все творческие пространства на карантин.
Правда, Олег Радин нашел выход из «культурного» кризиса и предлагает курянам познакомиться со всеми работами провинциальных мастеров прямо на его официальной странице в «ВКонтакте».
Олег Радин: «Чтобы хоть как-то сохранить, не потерять это дело, мы решили хотя бы пачечками показывать, что там есть. Чтобы люди настраивались на то, что когда это пройдет, они потом могут придти и посмотреть живьем».
Конечно, фотографии картин и экспонатов выставки не заменят зрительного контакта с работами художников, но хотя бы позволят курянам сложить общее впечатление перед будущим походом на вернисаж.
- Мы пока экспозицию не убираем. Ни там, ни там. А вот кусочками показываем, чтоб люди просто заряжались на будущее, что это потом они увидят.
А вот галерея «АЯ» остается открытой. Однако, следующая выставка Геннадия Усикова, которая запланирована на 2 апреля, здесь откроется в виртуальном режиме. Трансляция будет проходить на всех ресурсах, которые ведет художник и галерист Олег Радин.
В Курске карантин искусству не помеха
Олег Радин предлагает курянам не отказывать себе в удовольствии и познакомиться с работами провинциальных мастеров. Все картины художник размещает на своих официальных страницах в социальных сетях