В этом году в Курской области благоустроят больше 70 общественных и 160 дворовых территорий
На эти цели потратят порядка 344 миллионов рублей
Сейчас разрабатывается пректно-сметная документация, подрядчиков определят на аукционах. Все конкурсные процедуры завершатся в апреле, затем приступят к ремонту. На эти цели потратят порядка 344 миллионов рублей, из них более 310 миллионов - из федерального бюджета.
По итогам Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, организованного Минстроем России, выделены средства на благоустройство Базарной площади в Рыльске и набережной в Курчатове, рассказали в региональной администрации.
Базарная площадь Рыльска станет пешеходной, для восстановления исторического вида её замостят булыжником. Появятся новые деревянные торговые павильоны и амфитеатр.
В Курчатове расширят существующую пляжную зону, там появятся места с лежаками, вышки спасателя и павильоны для хранения и проката пляжного инвентаря.