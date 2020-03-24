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В этом году в Курской области благоустроят больше 70 общественных и 160 дворовых территорий

На эти цели потратят порядка 344 миллионов рублей
В этом году в Курской области благоустроят больше 70 общественных и 160 дворовых территорий

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В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Курской области благоустроят 74 общественные и 164 дворовые территории. В программе участвуют 74 муниципальных образования. 

Сейчас разрабатывается пректно-сметная документация, подрядчиков определят на аукционах. Все конкурсные процедуры завершатся в апреле, затем приступят к ремонту. На эти цели потратят порядка 344 миллионов рублей, из них более 310 миллионов - из федерального бюджета. 

По итогам Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, организованного Минстроем России, выделены средства на благоустройство Базарной площади в Рыльске и набережной в Курчатове, рассказали в региональной администрации. 

Базарная площадь Рыльска станет пешеходной, для восстановления исторического вида её замостят булыжником. Появятся новые деревянные торговые павильоны и амфитеатр. 

В Курчатове расширят существующую пляжную зону, там появятся места с лежаками, вышки спасателя и павильоны для хранения и проката пляжного инвентаря. 

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