В этом году в Курской области благоустроят больше 70 общественных и 160 дворовых территорий

На эти цели потратят порядка 344 миллионов рублей

В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Курской области благоустроят 74 общественные и 164 дворовые территории. В программе участвуют 74 муниципальных образования.Сейчас разрабатывается пректно-сметная документация, подрядчиков определят на аукционах. Все конкурсные процедуры завершатся в апреле, затем приступят к ремонту. На эти цели потратят порядка 344 миллионов рублей, из них более 310 миллионов - из федерального бюджета.По итогам Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, организованного Минстроем России, выделены средства на благоустройство Базарной площади в Рыльске и набережной в Курчатове, рассказали в региональной администрации.Базарная площадь Рыльска станет пешеходной, для восстановления исторического вида её замостят булыжником. Появятся новые деревянные торговые павильоны и амфитеатр.В Курчатове расширят существующую пляжную зону, там появятся места с лежаками, вышки спасателя и павильоны для хранения и проката пляжного инвентаря.