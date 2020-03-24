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Пенсионный фонд просит курян обращаться за услугами дистанционно

Можно обратиться в ПФР через интернет или позвонить на горячую линию
Пенсионный фонд просит курян обращаться за услугами дистанционно

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Региональное отделение Пенсионного фонда просит курян обращаться за госуслугами дистанционно - через интернет или звонить на горячую линию. Это связано с карантином. 

В ПФР напоминают - практически любую услугу можно получить через личный кабинет на сайте фонда или на портале госуслуг. Использовать электронный кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.

Через личный кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы, а также подать заявление от лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

Также работают телефоны горячих линий:

Отделение ПФР по Курской области - (4712) 70-37-71;

Управление ПФР в Курской области (межрайонное) - (4712) 39-62-85;

Управление ПФР в Железногорске (межрайонное) - (47148) 2-62-84;

Управление ПФР в Курчатове (межрайонное) - (47131) 4-37-91;

Управление ПФР в Щиграх (межрайонное) - (47145) 4-31-50;

Управление ПФР в Курске - (4712) 39-62-89.

Телефоны клиентских служб в районах размещены на региональной странице сайта ПФР.

Если необходимость посетить территориальный офис всё же возникла, в пенсионном фонде рекомендуют воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и не создавать  очереди.
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