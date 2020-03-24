В Курске начали бороться с клещами
В этом году акарицидными средствами обработают детские оздоровительные лагеря и места отдыха населения на территориях общей площадью 40 га
В курских парках и скверах скосят траву на площади 38 га. Покос производится 7 раз в течение весенне-летнего сезона. На общественных пляжах на общей площади 2,8 га дезинсекция клещей будет производиться 2 раза за сезон.
В комитете отмечают - за санитарный порядок во дворах многоэтажных домов отвечают управляющие компании или товарищества собственников жилья. О безопасности на дачном участке или подворье должны позаботиться сами хозяева: не допускать зарослей травы и не оставлять опавшую листву.