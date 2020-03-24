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В Курске начали бороться с клещами

В этом году акарицидными средствами обработают детские оздоровительные лагеря и места отдыха населения на территориях общей площадью 40 га
В Курске начали бороться с клещами

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Комитет городского хозяйства начал подготовку к борьбе с клещами. В этом году акарицидными средствами обработают детские оздоровительные лагеря и места отдыха населения на территориях общей площадью 40 га. Обработка производится 3 раза в течение лета на территориях санатория - профилактория «Маяк», оздоровительного лагеря «имени Зои Космодемьянской», детского оздоровительного центра «имени Ульяны Громовой», санатория «Соловьиные зори», детского лагеря «имени Юрия Гагарина», спортивно-оздоровительного центра «имени Валентины Терешковой», школы-интерната № 2, а также баз отдыха «Олимпиец», «Орлёнок» и «Цветов лес».

В курских парках и скверах скосят траву на площади 38 га. Покос производится 7 раз в течение весенне-летнего сезона. На общественных пляжах на общей площади 2,8 га дезинсекция клещей будет производиться 2 раза за сезон.

В комитете отмечают - за санитарный порядок во дворах многоэтажных домов отвечают управляющие компании или товарищества собственников жилья. О безопасности на дачном участке или подворье должны позаботиться сами хозяева: не допускать зарослей травы и не оставлять опавшую листву.
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