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Сегодня на Театральной площади начнут тестировать курян на коронавирус

Пройти обследование в мобильном комплексе смогут только люди без признаков ОРВИ и с нормальной температурой

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Сегодня на Театральной площади начнут тестировать курян на коронавирус. Люди без признаков ОРВИ и с нормальной температурой, но желающие убедиться, что у них отсутствует коронавирусная инфекция, могут прийти в так называемую поликлинику на колесах - она будет работать по будням с 9 до 15 часов. Ответ человек получит на следующий день по СМС или на электронную почту. Для прохождения тестирования необходимо при себе иметь паспорт. Записаться на исследование можно по телефону 8 (4712) 51-17-62, также по будням с 9 утра до 6 вечера. 

Медработники в день смогут сделать 60 проб. 
 
Не смогут пройти тестирование в мобильном комплексе куряне, приехавшие в течение двух недель из заграницы, люди с признаками ОРВИ и гриппа и контактные по коронавирусной инфекции. Их обследуют в службе Роспотребнадзора.
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