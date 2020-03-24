Пройти обследование в мобильном комплексе смогут только люди без признаков ОРВИ и с нормальной температурой

Сегодня на Театральной площади начнут тестировать курян на коронавирус. Люди без признаков ОРВИ и с нормальной температурой, но желающие убедиться, что у них отсутствует коронавирусная инфекция, могут прийти в так называемую поликлинику на колесах - она будет работать по будням с 9 до 15 часов. Ответ человек получит на следующий день по СМС или на электронную почту. Для прохождения тестирования необходимо при себе иметь паспорт. Записаться на исследование можно по телефону 8 (4712) 51-17-62, также по будням с 9 утра до 6 вечера.





Медработники в день смогут сделать 60 проб.

Не смогут пройти тестирование в мобильном комплексе куряне, приехавшие в течение двух недель из заграницы, люди с признаками ОРВИ и гриппа и контактные по коронавирусной инфекции. Их обследуют в службе Роспотребнадзора.