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В центре Курска автобус сбил 11-летнюю школьницу

Девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу 
В центре Курска автобус сбил 11-летнюю школьницу

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24 марта в Курске автобус сбил 11-летнюю девочку. Авария произошла на улице Дзержинского в районе дома №88 около 7 часов вечера. 

Как рассказала инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Анна Руденко, 58-летний водитель автобуса «Лиаз», двигаясь со стороны улицы 50 Лет Октября в направлении улицы Овечкина совершил наезд на школьницу, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автобуса. В результате ДТП девочка получила различные травмы, её доставили в больницу. водитель был трезв. 





ФОТО - АВТОКАДР_46
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