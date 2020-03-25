В центре Курска автобус сбил 11-летнюю школьницу

Девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу

24 марта в Курске автобус сбил 11-летнюю девочку. Авария произошла на улице Дзержинского в районе дома №88 около 7 часов вечера.Как рассказала инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Анна Руденко, 58-летний водитель автобуса «Лиаз», двигаясь со стороны улицы 50 Лет Октября в направлении улицы Овечкина совершил наезд на школьницу, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автобуса. В результате ДТП девочка получила различные травмы, её доставили в больницу. водитель был трезв.