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РЖД отменяет ряд поездов по России. В том числе проходящие через Курскую область

Ограничения продлятся с конца марта до конца мая
РЖД отменяет ряд поездов по России. В том числе проходящие через Курскую область

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"Российские железные дороги" сокращают частоту курсирования поездов по России и отменяют некоторые из них. Причина - снижение пассажиропотока на фоне распространения коронавируса, сообщили в холдинге. Речь идёт о поездах, у которых есть альтернатива на данном маршруте, пояснили в РЖД. 

Изменения коснутся 31 поезда "Федеральной пассажирской компании", в частности: "Москва – Санкт-Петербург", "Челябинск–Омск", "Пенза–Ряжск", "Самара–Казань", а также "Белгород – Москва", который ходит через Курскую область. Ограничения продлятся с конца марта до конца мая. 

Пассажиры, чьи поезда отменили, смогут совершить поездки на других поездах в уже запланированные даты или близкие, а также вернуть деньги за билеты в полном объёме, отметили в компании.

Ранее из-за коронавируса временно отменили международное пассажирское сообщение между Россией и рядом стран, в том числе Латвией и Эстонией, Украиной и Молдавией, а также Азербайджаном, Киргизией, Таджикистаном и Казахстаном.
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