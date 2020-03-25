РЖД отменяет ряд поездов по России. В том числе проходящие через Курскую область
Ограничения продлятся с конца марта до конца мая
Изменения коснутся 31 поезда "Федеральной пассажирской компании", в частности: "Москва – Санкт-Петербург", "Челябинск–Омск", "Пенза–Ряжск", "Самара–Казань", а также "Белгород – Москва", который ходит через Курскую область. Ограничения продлятся с конца марта до конца мая.
Пассажиры, чьи поезда отменили, смогут совершить поездки на других поездах в уже запланированные даты или близкие, а также вернуть деньги за билеты в полном объёме, отметили в компании.
Ранее из-за коронавируса временно отменили международное пассажирское сообщение между Россией и рядом стран, в том числе Латвией и Эстонией, Украиной и Молдавией, а также Азербайджаном, Киргизией, Таджикистаном и Казахстаном.