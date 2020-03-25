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Телефонные аферисты оформили на пенсионерку из Курской области полумиллионный кредит

Женщине позвонили якобы сотрудники одного из банков и сообщили, что кто-то снимает с принадлежащего ей счёта деньги 
Телефонные аферисты оформили на пенсионерку из Курской области полумиллионный кредит

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Пенсионерка из Железногорска стала жертвой телефонных мошенников - они оформили на неё кредит в 500 тысяч рублей.  

Женщине позвонили якобы сотрудники одного из банков и сообщили, что кто-то снимает с принадлежащего ей счёта деньги и предложили помочь сохранить сбережения.

Для этого аферисты предложили установить на мобильный телефон программу для удалённого управления, а затем авторизоваться в приложении онлайн-банкинга. После этого злоумышленники смогли беспрепятственно входить в личный кабинет клиента банка и совершать любые операции. От имени пенсионерки они оформили онлайн-заявку на получение кредита, а после её одобрения, пожилую женщину убедили перевести деньги на несколько счетов.

Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут. Правоохранитеи просят курян не вступать в разговор с подозрительными собеседниками и просто заканчивать телефонную беседу, сразу после того, как неизвестные представляются сотрудниками банка. 
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