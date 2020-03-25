Курянка погибла, пытаясь потушить горящую траву

Трагедия случилась в Золотухинском районе

В Золотухинском районе поджог травы стал причиной гибели 78-летней женщины. Трагедия случилась 23 марта. Как сообщили в региональном МЧС, жительница деревни Фёдоровка пыталась самостоятельно потушить горящую траву на участке, ей стало плохо и она упала в костёр.Пенсионерку с ожогами 4-ой степени доставили в больницу, приехавшие огнеборцы ликвидировали пожар.В больнице селянка скончалась.Спасатели отмечают, что это не первый случай, когда во время палов травы гибнут куряне. Как правило, это пожилые люди.Добавим, за минувшие сутки пожарные 49 раз выезжали на сообщения о горении сухой травы. В некоторых случаях существовала угроза перекидывания огня на хозяйственные постройки. Спасатели просят курян не поджигать сухую траву и не жечь мусор на своих участках без соблюдения норм пожарной безопасности.