Курские турфирмы попали под удар «противовирусных» мер

ТАКТ». Страдает и внутренний туризм. Региональные операторы стараются стабилизировать ситуацию и предлагают курянам не спешить сдавать приобретенные туры, а заморозить потраченные средства на депозитах в валюте.Туристические фирмы сейчас переживают не лучшие времена. В связи с пандемией коронавируса и вынужденным карантином туристы повально аннулируют путевки, сообщает телеканал «
Туристическая отрасль пострадала от «противовирусных» мер едва ли не больше всех. Карантин ударил как по въезжающим туристам на отдых в страну, так и по тем, кто хотел отдохнуть за границей. Никого никуда теперь не пускают. Курские туроператоры рассказывают, все вылеты до 30 апреля закрыты.
Евгений Косоруков, директор туристической фирмы «Корсар»: «Аннуляции идут одна за другой. За вчерашний и за сегодняшний день было 5 аннуляций. И они как ком нарастают. Единственное, что еще держится на плаву – это Турция и Тунис. И то на летний период. Наши курорты пока еще ничего. Все нормально. Хоть завтра можно ехать. Но, соответственно, люди приостановили все свои покупки. Все просто в ожидании».
Внутренний туризм в регионе тоже попал под удар. Московские, Питерские, Рязанские и Воронежские компании, которые бронировали туры на майские праздники, аннулировали свои путевки. Ни одна компания Курск не посетит. Аннулированы и детские туры. В связи с закрытием всех культурных объектов региона. Правда не все туроператоры региона связывают отказ от внутреннего туризма с пандемией коронавируса.
Елена: «Так тяжело сказать. Потому что даже если мы возьмем внутренний туризм. Внутренний туризм лично у нас шел с середины апреля. То есть все равно март-февраль это были каждый год тяжелые времена».
Для путешествий пока остаются открытыми курорты Крыма и Краснодарского края. Правда, цены на проживание в отелях и пансионатах там сейчас увеличены. В сравнении даже с заграницей. Но среди курян все-таки находятся желающие отправиться в летнее путешествие по стране.
Евгений Косоруков, директор туристической фирмы «Корсар»: «Что ждать в дальнейшем? Пока ничего не понятно. Ничего не известно. То есть офис находится в полном никаком состоянии. В нулевом. Люди в любом случае идут. Вчера, например, покупали туры на лето. Именно Крым, Кавказ. Но, соответственно, это слезы, мягко выражаясь. Эти покупки – это слезы. Но они есть».
Все туроператоры советуют туристам не спешить возвращать деньги за приобретенные туры. Так как решение аннулировать тур самостоятельно даже в условиях пандемии коронавируса может трактоваться как односторонний отказ от договора. В таком случае по закону туроператор будет иметь право удержать фактически понесенные расходы.
Владимир Брынцев, директор туристической компании «Вист-Авиа»: «В данной ситуации тур оператор не может пока этого сделать, по той причине, что ситуация является форс-мажорной, и он имеет право не возвращать деньги. Но так как тур операторы хотят сохранить свое имя, и коронавирус будет продолжаться не всю жизнь, а когда-то он закончится, они надеются все-таки продолжить свою работу и предлагают туристам оставить свои средства замороженными на депозитах. Причем идут на встречу и замораживают их в валюте. По курсу дня оплаты, когда это было. До сегодняшнего роста курса валюты».
Все туроператоры на сегодняшний день остановили свою деятельность и вылеты по всему миру. А тем людям, которые проплатили путевки на ближайшее время, советуют придти в турагентства и написать заявление о переносе денежных средств на депозит, а не на аннуляцию рейса. После окончания карантина турист тогда сможет воспользоваться этой суммой, поменяв направление и время года. Многие операторы дают возможность сделать это до конца 21го года.
Владимир Брынцев, директор туристической компании «Вист-Авиа»: «Я бы тоже на данный момент порекомендовал туристам пока, в данный момент, не поднимать никакую панику. Не делать никаких действий. Подождать, пока что-то прояснится».
Курские турфирмы попали под удар «противовирусных» мер
Для путешествий пока остаются открытыми курорты Крыма и Краснодарского края. Правда, цены на проживание в отелях и пансионатах там сейчас увеличены