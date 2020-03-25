В Курске закроются ночные клубы, кинотеатры и фитнес-центры

Губернатор ввёл дополнительные меры безопасности с 26 марта

Губернатор ввёл дополнительные меры безопасности - уже завтра должны закрыться ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры, детские игровые комнаты, фитнес-клубы и бассейны. Курение кальянов в ресторанах и барах теперь тоже под запретом. Ограничение введится на все массовые мероприятия вне зависимости от количества участников. Театры, музеи, учреждения культуры тоже приостановили работу, но готовят онлайн-программы, сообщил Роман Старовойт.Студентов переводят на дистанционное обучение, школьные дистанционные занятия начнутся с 30 марта.Также приоставливается приём граждан в госучреждениях. Туда можно будет обратиться через госуслуги и официальные сайты.Кроме этого, введён запрет на приём посетителей в стационарах. В поликлиниках усилены меры дезинфекции: посетителям измеряют температуру и предоставляют антисептик.Санитарная обработка общественного транспорта проводится дважды в день. Также проводится санитарная обработка торговых залов в магазинах, кассовых зон, дверных ручек и тележек.Что касается медицинских масок - глава региона сообщил, что направил заявку в Минпромторг на поставку нескольких миллионов масок. Он также отметил, что в Курской области провели уже 900 тестов на коронавирусную инфекцию, все результаты отрицательные. Однако к борьбе с COVID-19 регион готов: в больницах есть 242 аппарата ИВЛ, ещё 4 должны скоро закупить.