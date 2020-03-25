  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске закроются ночные клубы, кинотеатры и фитнес-центры

Губернатор ввёл дополнительные меры безопасности с 26 марта
В Курске закроются ночные клубы, кинотеатры и фитнес-центры

Читайте также

Губернатор ввёл дополнительные меры безопасности - уже завтра должны закрыться ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры, детские игровые комнаты, фитнес-клубы и бассейны. Курение кальянов в ресторанах и барах теперь тоже под запретом. Ограничение введится на все массовые мероприятия вне зависимости от количества участников. Театры, музеи, учреждения культуры тоже приостановили работу, но готовят онлайн-программы, сообщил Роман Старовойт.  

Студентов переводят на дистанционное обучение, школьные дистанционные занятия начнутся с 30 марта. 

Также приоставливается приём граждан в госучреждениях. Туда можно будет обратиться через госуслуги и официальные сайты.

Кроме этого, введён запрет на приём посетителей в стационарах. В поликлиниках усилены меры дезинфекции: посетителям измеряют температуру и предоставляют антисептик.

Санитарная обработка общественного транспорта проводится дважды в день. Также проводится санитарная обработка торговых залов в магазинах, кассовых зон, дверных ручек и тележек. 

Что касается медицинских масок - глава региона сообщил, что направил заявку в Минпромторг на поставку нескольких миллионов масок. Он также отметил, что в Курской области провели уже 900 тестов на коронавирусную инфекцию, все результаты отрицательные. Однако к борьбе с COVID-19 регион готов: в больницах есть 242 аппарата ИВЛ, ещё 4 должны скоро закупить.



+1 -0

Новая музыка

Лента новостей

Бизнес пришел на помощь: А1 передала миллиардную прибыль на борьбу с коронавирусом

Семья Махлай вновь пытается «порешать» вопросы – на этот раз в Верховном суде

Глава сельсовета в Курской области выплатила себе поощрение в 100 тысяч

Курский таксист украл 37 тысяч с кредитки пассажира

26 курян пришли сегодня обследоваться на коронавирус в мобильный комплекс

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске