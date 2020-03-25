26 курян пришли сегодня обследоваться на коронавирус в мобильный комплекс
На Театральной площади принимают только людей без признаков ОРВИ и с нормальной температурой
Напомним, пройти обследование там могут только люди без признаков ОРВИ и с нормальной температурой, по будням с 9 до 15 часов. Ответ человек получит на следующий день по СМС или на электронную почту. Записаться можно по телефону 8 (4712) 51-17-62, также по будням с 9 утра до 6 вечера. Для прохождения тестирования необходимо при себе иметь паспорт.
На случай выявления коронавиурсной инфекции утверждены алгоритмы действия.