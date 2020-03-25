26 курян пришли сегодня обследоваться на коронавирус в мобильный комплекс

На Театральной площади принимают только людей без признаков ОРВИ и с нормальной температурой

26 курян пришли сдать тест на коронавирус в "поликлинику на колёсах", сообщает РИА КУРСК. Мобильный комплекс на Театральной площади начал работу сегодня. За первые 2 часа работы медики взяли анализы у 17 курян. Измерение температуры и забор материала из носоглотки занимают не больше минуты. Пока мобильный комплекс рассчитан на приём 60-ти курян в день по предварительной записи. Это сделано, чтобы не допустить очередей.Напомним, пройти обследование там могут только люди без признаков ОРВИ и с нормальной температурой, по будням с 9 до 15 часов. Ответ человек получит на следующий день по СМС или на электронную почту. Записаться можно по телефону 8 (4712) 51-17-62, также по будням с 9 утра до 6 вечера. Для прохождения тестирования необходимо при себе иметь паспорт.На случай выявления коронавиурсной инфекции утверждены алгоритмы действия.