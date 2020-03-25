Голосование по Конституции отложено, населению и бизнесу окажут поддержку, следующая неделя нерабочая. Президент России обратился к народу
Основные тезисы из выступления главы государства
Голосование по поправкам в Конституцию перенесут с 22 апреля на более позднюю дату. Решение примут в зависимости от развития ситуации.
По потребительским и ипотечным кредитам объявят каникулы без штрафных санкций в случае падения доходов населения более чем на 30%.
Малому и среднему бизнесу предоставят отсрочку по налогам, кроме НДС, на ближайшие 6 месяцев. Для микропредприятий – вводится отсрочка также по страховым взносам.
На подачу заявлений о банкротстве для компаний из пострадавших от коронавируса отраслей вводится полугодовой мораторий.
Размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса снизят в два раза – с 30% до 15%. По словам президента, эта мера на данный момент бессрочная, на перспективу.
Все выплаты доходов в виде дивидендов, уходящие в офшоры, будут облагаться адекватным налогом – 15%.
Всем семьям с детьми и которым положен материнский капитал каждый месяц будут выплачивать дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка.
Изменится и схема выплаты больничных – исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц до конца года.
Пособие по безработице увеличат и доведут до МРОТ - с 8 до 12 тысяч рублей.
Кроме этого, следующую неделю – с 30 марта по 5 апреля – Владимир Путин объявил нерабочей, с сохранением заработной платы.
России удаётся сдерживать широкое и стремительное распространение болезни, отметил президент.
"Поверьте, самое безопасное сейчас – это побыть дома", заключил глава государства.