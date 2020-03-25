Курский таксист украл 37 тысяч с кредитки пассажира

Арестован не только водитель, но и его имущество

В Курске под суд идёт таксист, обокравший своего пассажира.Курянин, возвращаясь из ночного клуба, воспользовался услугами водителя такси, ожидавшего возле развлекательного заведения. На следующий день ему пришло сообщение о снятии 37 тысяч рублей с кредитки. Тогда мужчина понял, что минувшей ночью потерял банковскую карту.Из-за того, что автомобиль такси он вызвал не через службу, а нанял первую попавшуюся машину, связаться с диспетчером и выйти на связь с водителем не смог и обратился в полицию.Оперативники выяснили, что водитель, подвозивший курянина нашёл в салоне потерянную банковскую карту с подписанным пин-кодом. Денежные средства обналичивал в нескольких банкоматах, тщательно скрывая внешность. Несмотря на все попытки конспирации, 46-летнего таксиста вскоре нашли и задержали. На его имущество наложен арест, для дальнейшего обеспечения возмещения ущерба потерпевшему – той суммы, которая была снята, а также процентов, начисленных на снятые кредитные средства, пояснили в полиции.