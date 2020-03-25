Глава сельсовета в Курской области выплатила себе поощрение в 100 тысяч

Она собиралась уходить на пенсию, но проработала в своей должности ещё около шести лет

В Железногорске будут судить бывшую главу одного из сельских советов, которая обвиняется в присвоении денежных средств.Женщина подделала решение Собрания депутатов сельсовета о выплате ей единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет. В результате этих махинаций она незаконно получила 105 тысяч 537 рублей. Однако после получения денег глава сельсовета продолжала работать в своей должности ещё около шести лет.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.