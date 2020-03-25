Глава сельсовета в Курской области выплатила себе поощрение в 100 тысяч
Она собиралась уходить на пенсию, но проработала в своей должности ещё около шести лет
Женщина подделала решение Собрания депутатов сельсовета о выплате ей единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет. В результате этих махинаций она незаконно получила 105 тысяч 537 рублей. Однако после получения денег глава сельсовета продолжала работать в своей должности ещё около шести лет.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.