Курский проект HELI Technology может помочь в борьбе с коронавирусом
Это браслет, который снимает более 10 параметров состояния здоровья человека и помогает выявить проблемы с лёгкими
Как рассказал Андрей Гришин, в браслет внедрено программное обеспечение, которое работает на основе искусственного интеллекта. В новой версии устройства, распознав симптомы, можно выявить наличие проблем в работе дыхательной системы. Комплекс связан с мобильном приложением, которое даёт рекомендации для обращения к врачам и может проинформировать близких о состоянии здоровья.
Все проекты пройдут экспертизу, а информацию о готовых работающих решениях передут в оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, а также в Минкомсвязь и Минобрнауки России для включения в список рекомендательных сервисов и последующего внедрения.