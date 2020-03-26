Это браслет, который снимает более 10 параметров состояния здоровья человека и помогает выявить проблемы с лёгкими

Курский проект HELI Technology может помочь в борьбе с коронавирусом. Это браслет, который снимает более 10 параметров показателей состояния здоровья человека и помогает выявить проблемы с лёгкими. Разработкой занималось ООО «Корпорация Джей Эс». Её руководитель Андрей Гришин дошел до финала конкурса «Цифровой прорыв» 2019 года. А два дня назад команда конкурса запустила поиск ИТ-решений и команд-волонтёров, которые могут помочь стране в борьбе с COVID-2019. За это время поступило уже более 20 разработок. Рассматриваются изобретения и от финалистов конкурса прошлого сезона и новых участников 2020 года.Как рассказал Андрей Гришин, в браслет внедрено программное обеспечение, которое работает на основе искусственного интеллекта. В новой версии устройства, распознав симптомы, можно выявить наличие проблем в работе дыхательной системы. Комплекс связан с мобильном приложением, которое даёт рекомендации для обращения к врачам и может проинформировать близких о состоянии здоровья.Все проекты пройдут экспертизу, а информацию о готовых работающих решениях передут в оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, а также в Минкомсвязь и Минобрнауки России для включения в список рекомендательных сервисов и последующего внедрения.