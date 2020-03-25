Семья Махлай вновь пытается «порешать» вопросы – на этот раз в Верховном суде
Руководители и основные акционеры ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) не раз становились фигурантами различных уголовных дел.
Владимир и Сергей Махлаи захватили власть на «Тольяттиазоте» почти 30 лет назад, в начале 90-х годов. С тех пор методы ведения дел у них не поменялись, они обросли обширными коррупционными связями, наводнили своими агентами различные государственные структуры. Лоббистов ТОАЗа можно обнаружить и среди депутатов Госдумы и сената, и среди политологов, адвокатов и экономистов средней руки, пишет «ВЕК».
По-видимому, эти связи вселили в них уверенность, что от правосудия они будут уходить всегда.
В настоящее время руководители ТОАЗа находятся в бегах за границей из-за того, что они приговорены к 8-9 годам колонии по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой по предварительному сговору. Помимо Владимира и Сергея Махлаев, по данному делу получили приговоры также экс-гендиректор компании Евгений Королев и два предпринимателя из Швейцарии – Андреас Циви и Беат Рупрехт, которые связаны с швейцарской фирмой Nitrochem Distribution AG.
Комсомольский районный суд Тольятти вынес обвинительный приговор 5 июля 2019 года. Помимо реальных сроков, фигуранты получили требование вернуть украденные с ТОАЗа 77 млрд рублей. Апелляция осужденных не была удовлетворена, и теперь им остается надеться лишь на кассацию в Верховном суде.
Долгие годы с ТОАЗа буквально вымывались активы через упомянутый выше швейцарский офшор. Экспортная продукция «Тольяттиазота» продавалась этой фирме-посреднику по заниженной цене, а затем находила конечного покупателя уже по справедливой рыночной. Разница оседала в карманах преступников и не учитывалась в качестве налоговой базы.
Многократно налоговые органы выставляли ТОАЗу счета по доначисленным налогам, но у тех всегда находились «ручные» судьи, которые отменяли эти неприятные решения. Многие из этих судей, кстати, впоследствии лишались своих должностей со скандалами, а их решения приходилось отменять.
Но камнем преткновения стали продажи аммиака за 2010 год. Налоговая в 2012 году выяснила, что ТОАЗ занизил выручку от реализации примерно на 1 млрд рублей. В результате компании было доначислено налогов на 161 млн рублей. Сергей Махлай решил, что по старой коррупционной схеме ему это удастся «замять», и вместе со своими подельниками – Александром Поповым и Олегом Антошиным – они попытались передать судьям Верховного суда 1,2 млн долларов за положительное решение вопроса в их пользу.
Александр Попов, бывший глава Тольяттихимбанка, известен и по другим уголовным делам, и в тот раз он лично курировал процесс обналичивания денег и помещения нужной суммы в ячейку для дальнейшей передачи ее судьям ВС. Но подкупить суд не удалось, в результате им было отказано в кассационной жалобе.
И только в 2020 году Махлай сотоварищи попали под уголовное дело за эту попытку дачи взятки в особо крупном размере. Однако, судя по всему, они не теряют оптимизма и рассчитывают попытать счастья и вновь «порешать» в свою пользу вопрос с Верховным судом.