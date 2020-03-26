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Губернатор запретил курским чиновникам уезжать

А все пенсионеры старше 65 лет до 12 апреля должны сидеть дома на самоизоляции

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Губернатор запретил курским чиновникам уезжать за пределы Курской области. То же самое должны сделать органы местного самоуправления и руководители госучреждений. 

Также все пенсионеры старше 65 лет до 12 апреля должны сидеть дома на самоизоляции. Исключение - только руководители и сотрудники, без которых предприятие не сможет обойтись, например, врачи или представители власти. Остальных же  работодателям рекомендовано в организации не допускать. При этом любой работник, находящийся на самоизоляции может перевестись на дистанционный режим или взять ежегодный оплачиваемый отпуск.

Кроме этого, если вы не сможете заплатить за коммуналку, находясь на изоляции, штрафы начисляться не будут. По крайней мере - не должны.

Таковы дополнения, которые внесены в распоряжение о введении режима повышенной готовности в Курской области. Документ подписал Роман Старовойт. Цель изменений - усилить меры профилактики, чтобы не допустить завоза и распространения коронавирусной инфекции в нашей области.
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