Презентацию дизайн-кода Курска перенесли

Две книги дизайн-кода предполагается широко обсудить со специалистами. Но потом

В Курске перенесли презентацию дизайн-кода города. Центр компетенций подготовил первые две книги дизайн-кода - «Стандарт оформления и размещения информационных конструкций на фасадах зданий» и «Стандарт оформления элементов фасадов зданий».





Эти документы напрямую касаются внешнего облика фасадов зданий города. Правила будут регулировать не только параметры размещения рекламных вывесок, но и внешний облик входных групп, колористику фасадов, принципы отделки балконов, а также правила размещения кондиционеров и спутниковых тарелок.





Готовые книги дизайн-кода предполагается широко обсудить со специалистами. Однако в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий, решено перенсести на более поздний срок презентацию дизайн-кода Курска.