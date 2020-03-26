  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Презентацию дизайн-кода Курска перенесли

Две книги дизайн-кода предполагается широко обсудить со специалистами. Но потом

Читайте также

В Курске перенесли презентацию дизайн-кода города. Центр компетенций подготовил первые две книги дизайн-кода - «Стандарт оформления и размещения информационных конструкций на фасадах зданий» и «Стандарт оформления элементов фасадов зданий».

Эти документы напрямую касаются внешнего облика фасадов зданий города. Правила будут регулировать не только параметры размещения рекламных вывесок, но и внешний облик входных групп, колористику фасадов, принципы отделки балконов, а также правила размещения кондиционеров и спутниковых тарелок.

Готовые книги дизайн-кода предполагается широко обсудить со специалистами. Однако в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий, решено перенсести на более поздний срок презентацию дизайн-кода Курска.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

С начала года более 200 курских водителей скрылись с места ДТП

289 курян находятся под наблюдением по коронавирусу. Со 117-ти карантин снят

Сбербанк запускает программу помощи корпоративным клиентам

Курская администрация узаконила свободное посещение детских садов

Бюро медико-социальной экспертизы будет освидетельствовать курян заочно

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске