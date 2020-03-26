289 курян находятся под наблюдением по коронавирусу. Со 117-ти карантин снят

Не выявлено ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией

В Курской области не выявлено ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией. Это данные оперативного штаба на сегодняшнее утро.Тем временем под медицинским наблюдением находятся 289 курян, приехавших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Все они изолированы. Карантин снят со 117-ти человек. Всем проведено обследование на новую коронавирусную инфекцию - результаты отрицательные.В инфекционной больнице имени Семашко на обсервации находятся 3 человека с подозрением на контакт с больным коронавирусом, а также 22 человека с ОРВИ, которые приехали из-за границы. За последние сутки в больницу не поступило ни одного пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию.